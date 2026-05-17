FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Sona yaklaşıldı: Türkiye'nin en hızlısı olacak '30 dakikaya düşecek'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Arnavutköy-Halkalı Hattı'nda test ve devreye alma çalışmalarında sona yaklaştıklarını belirterek, "Bu kesimi de bitirdiğimizde Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi adı altında, tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik ring hattını tamamlamış olacağız." ifadesini kullandı.

Sona yaklaşıldı: Türkiye'nin en hızlısı olacak '30 dakikaya düşecek'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son aşaması olan Arnavutköy-Halkalı Hattı'nda devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sona yaklaşıldı: Türkiye nin en hızlısı olacak 30 dakikaya düşecek 1

Söz konusu projeyi, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı olarak iki bölüm halinde planladıklarını kaydeden Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Hattı'nın Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesiminin 22 Ocak 2023'te, Kağıthane-Gayrettepe'yi ise 29 Ocak 2024'te hizmete açtıklarını hatırlattı.

Sona yaklaşıldı: Türkiye nin en hızlısı olacak 30 dakikaya düşecek 2

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı-Halkalı Hattı'nın 14 kilometrelik Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arasını da 19 Mart 2024'te devreye aldıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

"17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı kesimindeki çalışmalarda sona yaklaştık. İstasyonlarda ince işleri bitirdik, peyzaj ve çevre düzenlemelerinde de şu an son rötuşları gerçekleştiriyoruz. Arnavutköy-Halkalı Hattı'nda test ve devreye alma çalışmalarında sona yaklaştık. Bu kesimi de bitirdiğimizde Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi adı altında, tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik ring hattını tamamlamış olacağız."

Sona yaklaşıldı: Türkiye nin en hızlısı olacak 30 dakikaya düşecek 3

"HALKALI-GAYRETTEPE ARASI 57 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile Fenertepe İstasyonu'nda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonu'nda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonu'nda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonu'nda entegrasyonun sağlanacağını vurgulayan Uraloğlu, Halkalı İstasyonu'nda ise hattın Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ile Marmaray'la entegre olacağının altını çizdi.

Sona yaklaşıldı: Türkiye nin en hızlısı olacak 30 dakikaya düşecek 4

Uraloğlu, "Sağlanan entegrasyonlar sayesinde, Halkalı-İstanbul Havalimanı seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe 57 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz 50 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane ise 48 dakikaya düşecek." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Havalimanında yeni dönem yarın başlıyor: Bir ilk olacakHavalimanında yeni dönem yarın başlıyor: Bir ilk olacak
Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Anahtar Kelimeler:
metro Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Rasim Ozan Kütahyalı telefonun şifresini vermedi! "Soruşturmadaki deliller çok sağlam"

Rasim Ozan Kütahyalı telefonun şifresini vermedi! "Soruşturmadaki deliller çok sağlam"

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

İşte Eurovision 2026 birincisi olan ülke! Tepkilerin odağındaki İsrail ise...

İşte Eurovision 2026 birincisi olan ülke! Tepkilerin odağındaki İsrail ise...

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor: Yoğun ilgi var

Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor: Yoğun ilgi var

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.