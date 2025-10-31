SON DAKİKA | Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Son dakika haberi... Mayıs ayında Papara Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

MERKEZ BANKASI, PAPARA'NIN FAALİYET İZİNLERİNİ İPTAL ETTİ

Merkez Bankası, Papara hakkındaki kararını verdi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre Merkez Bankası, Papara AŞ'nin faaliyet izinlerinin tümünü iptal etti.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YER ALARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Kararda, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca iptal kararının alındığı belirtildi.