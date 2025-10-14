FİNANS

Papara soruşturmasında dikkat çeken gizli tanık ifadesi! Yıllık 50 milyar TL... "Gelmiş geçmiş en çok para aklayan ödeme sistemi"

Papara'ya yönelik olarak başlatılan 'Bahis' ve 'Kara para' soruşturması gündemdeki yerini koruyor. Şirketin kurucusu Ahmed Faruk Karslı'nın 28 yıla kadar hapsi istendi. Öte yandan soruşturmada itirafçı olan bir gizli tanığın ifadesi ise dikkatlerden kaçmadı. Türkiye'de yaklaşık 40 milyon kişinin yasa dışı bahis oynadığını söyleyen itirafçı, "Yıllık 50 milyar TL cirosu olan ve gelmiş geçmiş en çok para aklayan ödeme sistemi Papara’dır" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Dijital ödeme kuruluşu Papara Elektronik Para A.Ş.'ye yönelik yapılan operasyon Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri olmuştu. Şirket hakkında "yasa dışı bahis", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şirketin sahibi olan Ahmed Faruk Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası istendi. Ayrıca şirket yöneticisi olan dört kişi için de 28 yıla kadar, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 20 kişiye de 24 yıla kadar hapis talep edildi.

2 YILDA 12 MİLYAR TL

İddianamede, iki yıl içinde 12 milyar TL yasa dışı bahis gelirinin 2016 yılından bu yana dijital ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni bulunan Papara üzerinden aktarıldığı belirtildi.

GİZLİ TANIK İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan iddianamede yer alan gizli tanık ifadesi oldukça dikkat çekti. Habertürk'ün haberien göre itirafçı olan bir gizli tanık şu anda Türkiye'de yaklaşık 40 milyon insanın yasa dışı bahis sistemine bulaştığını söyledi.

"YILLIK 50 MİLYAR TL CİROSU OLAN VE GELMİŞ GEÇMİŞ EN ÇOK PARA AKLAYAN ÖDEME SİSTEMİ PAPARA'DIR"

Bahsi geçen tanık ayrıca, "Yıllık 50 milyar TL cirosu olan ve gelmiş geçmiş en çok para aklayan ödeme sistemi Papara’dır" dedi.

"SİBER SUÇLARDAKİ YETKİSİNİ KULLANARAK DESTEKLEMİŞTİR"

Gizli tanık ifadesinde bir kişi için ise "Yıllarca Siber Suçlarda yasa ydışı bahis üzerine çalıştıktan sonra emekli olur olmaz Papara’da önemli bir bölüm yöneticisi olarak işe başlamıştır. Papara’nın Türkiye’deki tüm faaliyetlerinde Siber Suçlardaki yetkisini kullanarak desteklemiştir" dedi.

