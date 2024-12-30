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Sonunda bu da oldu: Banka promosyonu aylık maaşı geride bıraktı! Asgari ücret bitti, şimdi emekli zammı derken rekabet kızıştı

30.12.2024 08:00
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%30 zamla noktalanan asgari ücret gündemi yerini emekli ve memur zammına bıraktı. En düşük emekli zammıyla ilgili kulis bilgileri sürerken, vatandaşlar bir yandan da banka promosyonlarındaki son durumu inceliyor. Öyle ki bazı bankaların verdikleri promosyon emekli maaşlarını bile aşıyor.

Sonunda bu da oldu: Banka promosyonu aylık maaşı geride bıraktı! Asgari ücret bitti, şimdi emekli zammı derken rekabet kızıştı

Toplumun büyük bir kesimi memnun olmasa da asgari ücret maratonu sona erdi. Asgari ücrete %30 oranında bir zam yapıldı ve yeni tutar 22 bin 104 TL oldu. Milyonlarca çalışanın gözü şimdi memur zammında, aynı şekilde emekliler de emekli zammını takip ediyor. Emekli zammı kadar merak edilen bir konu da bankaların promosyonları! Bazı özel bankalarda promosyon tutarları emeklinin maaşını bile geçiyor!

EMEKLİLERİN PROMOSYONLARI MAAŞLARINI BİLE GEÇİYOR!

Asgari ücret, memur zammı, en düşük emekli aylığı derken bankaların emeklilere verdiği promosyon da artacak. Bankalar arasındaki yarış da hızlandı. Yeni emekliler için, emekli olmaya hak kazananlar için ve emekli olup maaşını başka bir bankaya taşıyacaklar için farklı farklı senaryolar söz konusu!

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24 BİN TL'Yİ BULAN VAR

Özel bankalar rekabet şartlarıyla promosyon tutarlarını yukarıya çekti. 2025 yılında maaşını başka bankaya taşımak isteyen emekliler için banka promosyon tutarları 24 bin lirayı buldu.

2024 bitmeden emekli olmak isteyen birçok kişi var, bu da bankaların iştahını kabartıyor. Öyle ki maaşı 10 ile 15 bin TL arasında olan emeklilerin yeni yılda alacakları promosyon tutarı 13 bin TL'yi bulabilir. Maaşları 15 bin TL ile 20 bin TL arasında olan emekliler 16 bin TL promosyon alabiliyor. Maaşları 20 bin üzeri olan emekliler ise maaşlarından 4 bin TL fazlasını yani 24 bin TL'yi alabilecek!

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KREDİ KARTI KULLANIMI ZORUNLU

Bazı özel bankalar 24 bin TL'ye kadar promosyon veriyor. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar da var. Bankalar bu 24 bin TL promosyonu verirken kredi kartı kullanma, mevduat hesabı açma gibi durumları da zorunlu kılıyor.

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