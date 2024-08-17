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Sosyal medya platformları da dahil ediliyor: 15 Eylül'den sonra eski düzen sona erecek! 20 binlerden 90 binlere yükselecek...

17.08.2024 11:37
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Emlakta yeni dönem 15 Eylül'de başlayacak. Bu kapsamda evini satmak isteyenlerin kafasındaki soru işaretlerini giderecek açıklama emlakçılardan geldi. 'Doğrulanmış ilan' düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. Böylece sadece ilan sitelerindeki ilanlar değil sosyal medya üzerinden yayımlananlar da denetlenecek. Ayrıca sayıları 70 bini bulan emlakçı sayısı da sisteme dahil olacak.

Sosyal medya platformları da dahil ediliyor: 15 Eylül'den sonra eski düzen sona erecek! 20 binlerden 90 binlere yükselecek...

'Doğrulanmış ilan' düzenlemesi 15 Eylül'de devreye girecek. Yeni düzenlemeyle konut satacak kişiler, aynı taşınmaz için birden fazla emlakçı yetkilendirebilecek ve yetkilendirme süresi asgari 3 ay olacak. Günlük kiralık taşınmazlar yanında henüz kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri ile gecekondular gibi herhangi bir sebeple tapusu bulunmayan taşınmazlar uygulamaya dahil olmayacak. İkinci aşamada ise araç satışı da kapsama dahil edilecek.

Uygulamanın yürürlüğe girmesine kısa bir süre kala Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

EMLAK (40)

EV VE ARABA FİYATLARI KONTROL ALTINDA TUTULACAK

Sektör temsilcileri olarak uygulamayı desteklediklerini belirten Taylan, bakanlığın gayrimenkul ve otomotiv sektörüne yönelik yaptığı çalışmaların hem tüketiciye hem de sektörde faaliyet gösteren kişilere olumlu yansıdığını söyledi. Taylan, ev ve araba fiyatlarının kontrol altında tutulabilmesinin ekonomi açısından da önem taşıdığını ifade etti.

İNTERNETTEKİ TÜM İLANLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Toplumda, doğrulanmış ilan düzenlemesinin içeriğine ilişkin bazı yanlış anlaşılmalar olduğuna dikkati çeken Taylan, "Gayrimenkul ilanları, sadece elektronik ilan sistemi üzerinden verilecek diye yanlış bir algı var. Yeni uygulama bu anlama gelmiyor. Düzenleme, temelde internet üzerinden yayımlanan ve bazı manipülasyonlara sebep olabilen ilanlara ilişkin bir çalışma." dedi.

Yeni uygulamayla kayıt dışı çalışan emlakçılarla da mücadele edilebileceğini vurgulayan Taylan, konut sahibi ve birinci derece yakınlarının dışında artık sadece Ticaret Bakanlığından yetki belgesi alan gayrimenkul danışmanlarının emlak portalları üzerinden ilan verebileceğini bildirdi.

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KAYITLI EMLAKÇI SAYISI 20 BİNDEN 90 BİNE ÇIKACAK

Taylan, Türkiye'de 69 bin yetki belgeli emlakçı olduğu bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 20 bin de yetki belgesiz çalışan emlakçı var. Bakanlık yetki belgesiyle ilgili de düzenleme yapmıştı. Söz konusu belgeyi almanın önünde staj engeli vardı. Bir sefere mahsus yıl sonuna kadar müracaat edilmesi koşuluyla staj muafiyeti getirildi. Yıl sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 90 bine yakın kayıtlı emlakçı olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla artık kaçak dediğimiz emlakçılar piyasada olmayacak. Çünkü yetki belgesiz yayın platformları üzerinden ilan veremeyecekler. Düzenleme kayıt dışılığın önüne tamamen geçer mi bilmiyorum ama önemli olan bunu en aza indirmek."

GAYRİMENKUL İLANI VERİLEN TÜM PLATFORMLAR DENETLENECEK

Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla ilanların yalnızca emlak portalları üzerinden değil farklı mecralardan da yayımlanabildiğine dikkati çeken Taylan, şunları kaydetti:

"Bakanlık bu platformları da inceleyecek ve kaçak gayrimenkul ilanları verilmesinin önüne geçecek. Her ilan doğrulanmış olarak servis edilmek zorunda olacak. Böylece tüketicileri mağdur eden ve manipülasyonlara sebep olan ilanlar tamamen ortadan kalkmış olacak. Öte yandan düzenlemede ada, parsel bilgisinin emlak portalında herkese açık olmasına ilişkin bir hüküm vardı. Bu durumun sektörde faaliyet gösteren kişiler açısında bazı mağduriyetlere sebep olabileceğini yetkililere ilettik. Onlar da konuyla ilgili çalışma yapacaklarını belirttiler. Biz sektör olarak, çalışmalardan dolayı Ticaret Bakanlığına teşekkür ediyoruz."Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
emlak
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