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Sosyal medyada gündem olmuştu! Turkcell’den o iddialara yanıt geldi: ‘Seçim günü…’

12.05.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonu şirket binasına girişlerin kısıtlandığı haberlerinin ardından sosyal medyada gündem olan iddialara ilişkin Turkcell’den yanıt geldi. Açıklamada, mesajın şirket içi bilgilendirme notu olduğu kaydedilerek, “Seçim günü tüm ülkeye sağlıklı ve kesintisiz iletişim hizmeti verebilmesi için teknik altyapının güçlendirilmesi, kötü niyetli erişimlerin engellenmesi ve bilişim altyapılarına yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması gerekliliği amacıyla yapılmıştır" denildi.

Sosyal medyada gündem olmuştu! Turkcell’den o iddialara yanıt geldi: ‘Seçim günü…’

Bugün sosyal medyada Turkcell’in şirket içi çalışanlarına gönderdiği bilgi notu gündem oldu. Turkcell sosyal medyaya yansıyan ve kamuoyunda çeşitli iddialara neden olan "şirket içi duyurusu"na ilişkin açıklama yaptı.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle iletişim yoğunluğunun arttığı seçim gibi dönemlerde sağlıklı iletişim sağlanması ve iletişim altyapısının sürdürülebilirliği amacıyla önlemler alınması gerektiği hepimizin bildiği bir husustur. Bugün sosyal medyaya yansıyan mesajın kaynağı, Turkcell çalışanlarına yönelik olarak yapılan şirket içi bilgilendirme notundan ibarettir. Geçmiş yıllarda her seçim döneminde rutin olarak yapıldığı gibi bahsi geçen çalışma, Turkcell'in seçim günü tüm ülkeye sağlıklı ve kesintisiz iletişim hizmeti verebilmesi için teknik altyapının güçlendirilmesi, kötü niyetli erişimlerin engellenmesi ve bilişim altyapılarına yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması gerekliliği amacıyla yapılmıştır.

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Seçim gecesi görevli ve yetkili olmayan Turkcell çalışanlarının herhangi bir aksaklığa veya olumsuzluğa neden olmaması hedeflenmektedir. Müşterilerimizi etkileyen herhangi bir durum söz konusu değildir.


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