FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH SONUÇLARI: 45 bin öğretmenlik ataması saat kaçta? Atama töreni saati!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH SONUÇLARI: 45 bin öğretmenlik ataması saat kaçta? Atama töreni saati!

08.05.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınan başvuru süreci sonrası gözler bugün yapılacak açıklamaya çevrildi. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) 103 branştan 45 bin öğretmen atanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, törende konuşma yapması bekleniyor. Peki, 45 bin öğretmenlik ataması saat kaçta? İşte, sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları hakkında merak edilenler...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH SONUÇLARI: 45 bin öğretmenlik ataması saat kaçta? Atama töreni saati!

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bugünü işaret edip öğretmen atama tercih sonuçlarının belli olacağını açıklamıştı. 20 yılın en büyük öğretmen ataması bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende açıklamalarda bulunacak. İşte, Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ile ilgili detaylar...

o1

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları bugün (8 Mayıs 2023 Pazartesi) açıklanacak.

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

o2

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUCU NASIL SORGULANIR?

Atama sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden adayların erişimine açılacak.

Vatandaşlar e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sözleşmeli öğretmen atama tercih sonucu sorgulama ekranından sonucu öğrenebilecekler.

Öte yandan ataması yapılan vatandaşların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu SMS olarak gönderilecek.

o3

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

E-DEVLET SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

o4

ATAMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Atama kararnameleri kendilerine tebliğ edilenler, en erken 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla görevlerine başlayabilecekler.

Atama kararnameleri 1 Eylül 2023 tarihi ve sonrasında tebliğ edilenler bakımından ise göreve başlamak üzere 15 günlük yasal süre tebliğ tarihinden itibaren başlayacak.

o06

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023,

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023,

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fark ödemesi alacaklar! Aylığı yanlış bağlanana itiraz yoluFark ödemesi alacaklar! Aylığı yanlış bağlanana itiraz yolu
İnternetten araba bakıyorsanız... Yeni yöntem deşifre olduİnternetten araba bakıyorsanız... Yeni yöntem deşifre oldu
Yüzde 25 sınırına uymayanları neler bekliyor? Arabulucu süreci...Yüzde 25 sınırına uymayanları neler bekliyor? Arabulucu süreci...

En Çok Okunan Haberler

Erzurum sonrası endişe yaratan paylaşımlar

Erzurum sonrası endişe yaratan paylaşımlar

Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı

Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert sözler: Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesi

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert sözler: Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesi

4A Bağ-Kur’lu küçük esnafa erken emeklilik

4A Bağ-Kur’lu küçük esnafa erken emeklilik

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor...

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor...

Bakan Nebati'den canlı yayında 'soğan' açıklaması: Fiyatlar düşmeye başladı

Bakan Nebati'den canlı yayında 'soğan' açıklaması: Fiyatlar düşmeye başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.