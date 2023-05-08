SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH SONUÇLARI: 45 bin öğretmenlik ataması saat kaçta? Atama töreni saati!

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bugünü işaret edip öğretmen atama tercih sonuçlarının belli olacağını açıklamıştı. 20 yılın en büyük öğretmen ataması bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende açıklamalarda bulunacak. İşte, Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ile ilgili detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları bugün (8 Mayıs 2023 Pazartesi) açıklanacak.

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUCU NASIL SORGULANIR?

Atama sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden adayların erişimine açılacak.

Vatandaşlar e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sözleşmeli öğretmen atama tercih sonucu sorgulama ekranından sonucu öğrenebilecekler.

Öte yandan ataması yapılan vatandaşların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu SMS olarak gönderilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

E-DEVLET SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATAMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Atama kararnameleri kendilerine tebliğ edilenler, en erken 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla görevlerine başlayabilecekler.

Atama kararnameleri 1 Eylül 2023 tarihi ve sonrasında tebliğ edilenler bakımından ise göreve başlamak üzere 15 günlük yasal süre tebliğ tarihinden itibaren başlayacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023,

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023,

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren

