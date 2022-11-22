Sözleşmeli personele kadro çıktı mı? Taşeron işçilere kadro müjdesi geldi mi?

Taşerona kadro konusundaki gelişmeler merak ediliyor. 90 bin taşeron işçisinin gözü kulağı son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmada Bakan Bilgin'in aktardıklarına göre sona gelindi. Bu kapsamda 90 bin taşeron işçiye kadro verilecek. İşte tüm detaylar...

**SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO ÇIKTI MI?

Sözleşmeli personele kadro konusu hakkında Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin çalışmalarda sona gelindiğini dile getirdi.

Bakan Bilgin geçen hafta "Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz." demişti. Bu hafta konuya ilişkin güncel bir açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Sözleşmeli personele kadro konusunda yeni bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.



