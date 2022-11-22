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Sözleşmeli personele kadro çıktı mı? Taşeron işçilere kadro müjdesi geldi mi?

22.11.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli personele kadro ile ilgili son dakika açıklamaları takip ediliyor. Taşeron işçiler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce müjde vermişti. Bu kapsamda 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesi bekleniyor. Peki, Sözleşmeli personele kadro çıktı mı? Taşeron işçilere kadro müjdesi geldi mi? İşte konu hakkında son dakika gelişmeleri...

Sözleşmeli personele kadro çıktı mı? Taşeron işçilere kadro müjdesi geldi mi?

Taşerona kadro konusundaki gelişmeler merak ediliyor. 90 bin taşeron işçisinin gözü kulağı son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmada Bakan Bilgin'in aktardıklarına göre sona gelindi. Bu kapsamda 90 bin taşeron işçiye kadro verilecek. İşte tüm detaylar...

**SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO ÇIKTI MI?

Sözleşmeli personele kadro konusu hakkında Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin çalışmalarda sona gelindiğini dile getirdi.

taşeronlara kadro

Bakan Bilgin geçen hafta "Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz." demişti. Bu hafta konuya ilişkin güncel bir açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Sözleşmeli personele kadro konusunda yeni bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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