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Sözleşmeli personele kadro ne zaman? 2023 sözleşmeli personel ne zaman kadroya alınacak?

10.01.2023 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023'ün ilk Kabine Toplantı'sı geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından, toplantıda alınan kararları açıkladı. Bununla birlikte kadro bekleyen çalışanlar, 'sözleşmeliye kadro' konusunu araştırmaya başladı. Peki sözleşmeli personele kadro ne zaman? 2023 sözleşmeli personel ne zaman kadroya alınacak? İşte detaylar...

Sözleşmeli personele kadro ne zaman? 2023 sözleşmeli personel ne zaman kadroya alınacak?

Sözleşmeliye kadro müjdesi geçtiğimiz haftalarda verilmişti. Şimdi ise sözleşmeli öğretmen, memur, sağlık personeli, din görevlisinin ne zaman kadroya alınacağı merak ediliyor. Peki sözleşmeli personele kadro ne zaman? 2023 sözleşmeli personel ne zaman kadroya alınacak? İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN?

Sözleşmeliye kadro tarihi henüz belli değil. Sözleşmeliye kadro konusuna ilişkin güncel açıklama yapıldığında detaylar, haberimizde yer alacak.

Sözleşmeli personele kadro ne zaman? 2023 sözleşmeli personel ne zaman kadroya alınacak?

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde sözleşmeliye kadro konusuna ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa süre önce yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine yanıt verdik. Geniş bir alandaki sözleşmeli personelimize kalıcı çözümler üretiyoruz." diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

-Eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak.

-İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak.

-Kullanılmayan izinleri bir sonraki yıla aktarabilecekler. Ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak.

-Yurt dışında eğitim veya görevlendirme, arazi tazminatı alma, yemek ücretinden faydalanma haklarına kavuşacaklar.

-Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde yıl sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak.

-Sözleşmesi feshedilen personelin doğum sonrası dönüşünde kurumun takdiri durumu gerekmeyecek.

-İstifa halinde aynı pozisyona dönememe durumu ile yönetici pozisyonunda görevlendirilmeme durumu ortana kalkacak.

-Yani aynı çatı altında beraber görev yaptığı kadrolu personel hangi imkanları kullanıyorsa, sözleşmeden gelen kardeşlerimizde aynı haklardan artık faydalanabilecek.

500 bin kardeşlerimizle ailelerini etkileyen bu adımın hayırlı olmasını diliyorum. Halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir anlayışa sahip olarak, milletimize bu anlayışla hizmet ediyoruz.

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