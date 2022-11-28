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Sözleşmeliye kadro çıktı mı? Sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

28.11.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli kadroya dair detaylar ilgili vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sözleşmeli personele kadronun çıkıp çıkmadığı ve ne zaman çıkacağı gibi başlıklar arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Bugün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleşmeli kadroya dair açıklamalarda bulundu. Peki, Sözleşmeliye kadro çıktı mı? Sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? İşte detaylar...

Sözleşmeliye kadro çıktı mı? Sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Sözleşmeliye kadro çalışması için gözler Kabine Toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro hakkında yaptığı açıklamada, "Kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü açıklayacak." ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleşmeliye kadro açıklamaları sonrası detaylar sorgulanıyor. İşte, sözleşmeliye kadroya dair tüm detaylar...

SÖZLEŞMELİYE KADRO ÇIKTI MI?

Sözleşmeli kadro hakkında Bakan Bilgin, "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık" şeklinde konuşmuştu.

Bugün yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kamudaki sözleşmeli personel) 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir." sözlerine yer verdi.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunda sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmasının bu ay tamamlanacağını belirtti.

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