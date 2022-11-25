SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ! Kabine toplantısı ne zaman? Sözleşmeli personele kadro için gözler Kabine toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Sözleşmeliye kadro çalışması için gözler Kabine Toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro hakkında yaptığı açıklamada, "Kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü açıklayacak." ifadelerini kullandı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? İşte sözleşmeli personele kadro konusunun da görüşüleceği Kabine toplantısı tarihi...

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN?

Sözleşmeliye kadro hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü açıklayacak."

Öte yandan Bakan Bilgin, "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık" şeklinde konuşmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunda sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmasının bu ay tamamlanacağını söylemişti.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO AÇIKLAMASININ YAPILACAĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni Kabine toplantısı 28 Kasım Pazartesi günü Beştepe'de olacak.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Toplantının saati henüz belli olmasa da 15:30-16:00 sıralarında Kabinenin biraraya gelmesi bekleniyor.

