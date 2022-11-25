FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ! Kabine toplantısı ne zaman? Sözleşmeli personele kadro için gözler Kabine toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ! Kabine toplantısı ne zaman? Sözleşmeli personele kadro için gözler Kabine toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

25.11.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeliye kadro çalışması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası açıklanacak. Çoğunlukla 15 günde bir gerçekleştirilen kritik toplantının tarihi Bakan Bilgin'in açıklaması sonrası merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleşmeli personele kadro için açıklamalarda bulunacak. İşte sözleşmeli personele kadro konusunun da görüşüleceği Kabine toplantısı tarihi!

SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ! Kabine toplantısı ne zaman? Sözleşmeli personele kadro için gözler Kabine toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Sözleşmeliye kadro çalışması için gözler Kabine Toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro hakkında yaptığı açıklamada, "Kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü açıklayacak." ifadelerini kullandı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? İşte sözleşmeli personele kadro konusunun da görüşüleceği Kabine toplantısı tarihi...

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN?

Sözleşmeliye kadro hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü açıklayacak."

Öte yandan Bakan Bilgin, "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık" şeklinde konuşmuştu.

Sözleşmeli personele kadro ne zaman? Bakan Bilgin'den kritik 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunda sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmasının bu ay tamamlanacağını söylemişti.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO AÇIKLAMASININ YAPILACAĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni Kabine toplantısı 28 Kasım Pazartesi günü Beştepe'de olacak.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Toplantının saati henüz belli olmasa da 15:30-16:00 sıralarında Kabinenin biraraya gelmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!
Renault Clio, Hyunda i20, Fiat Egea... Yeni fiyatlar netleşti!Renault Clio, Hyunda i20, Fiat Egea... Yeni fiyatlar netleşti!
Kripto para borsası FTX'le ilgili flaş karar!Kripto para borsası FTX'le ilgili flaş karar!
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı kabine toplantısı ne zaman kabine toplantısı ne zaman sözleşmeliye kadro sözleşmeliye kadro son dakika

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu! Uğur Dündar açıkladı...

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu! Uğur Dündar açıkladı...

İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı

İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti!

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti!

Dolar ve altın fiyatlarının faiz kararına ilk tepkisi!

Dolar ve altın fiyatlarının faiz kararına ilk tepkisi!

Vedası üzmüştü! Yeni dizisi belli oldu

Vedası üzmüştü! Yeni dizisi belli oldu

Merkez Bankası'ndan yeni adım!

Merkez Bankası'ndan yeni adım!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.