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S&P: Brexit sonrası İngiltere’nin önünde zorluklar var

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 14:18 | Son Güncelleme

S&P açıklamasında, İngiltere’nin yarın yerel saatle 23.00 itibariyle resmen AB’den ayrılacak olmasına rağmen Brexit sürecinin henüz bitmediği, 2020 yılının sonuna kadar geçiş sürecinin uygulanacağı hatırlatıldı

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılıyor olmasına rağmen halen önünde çeşitli zorlukların olduğunu bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere’nin yarın yerel saatle 23.00 itibariyle resmen AB’den ayılacak olmasına rağmen Brexit sürecinin henüz bitmediği, 2020 yılının sonuna kadar geçiş sürecinin uygulanacağı hatırlatıldı.

İngiltere’nin denetimsel olarak AB ile uyumlu standartları sağlamak istediği belirtilen açıklamada, İngiltere ve AB arasında düşük gümrük ücretlerinin ve az sayıda kotanın uygulanması ihtimalinin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu yılın sonuna kadar İngiltere ve AB arasında geçiş süreci uygulanacak olması nedeniyle İngiltere’nin AB’den 31 Ocak itibariyle ayrılacak olmasının doğrudan bir ekonomik etkisinin olmayacağı öngörüldü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen S&P Küresel Reytingler Analisti Aarti Sakhuja, İngiltere’nin geçiş dönemini uzatmak istemediğini hatırlatarak, bu sürede İngiltere ve AB arasında bazı sektörel anlaşmaların yapılabileceğini belirtti.

Sakhuja, söz konusu sektörel anlaşmaların İngiliz ekonomisinin yaklaşık yüzde 7’sini oluşturan finans hizmetlerini kapsamasının ise beklenmediğini söyledi.

Sakhuja, “Bu sektörel anlaşmaların kalıcı ve kapsayıcı olmasını beklemiyoruz. Özellikle her iki tarafın da finansal hizmetlerin yer değiştirmesinden kaçınacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Brexit, ingiltere, Londra, S&P,

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