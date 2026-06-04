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SpaceX halka açılıyor! Hisse başı 135 dolar

Elon Musk'ın uzay ve havacılık şirketi, tüm zamanların en büyük halka arzında 75 milyar dolar kaynak toplamayı hedefliyor.

SpaceX halka açılıyor! Hisse başı 135 dolar

ABD'li milyarder Elon Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu uzay ve havacılık şirketi Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), 555.6 milyon hisseyi halka arz etmeyi planlıyor.

Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu belgelere göre, halka arz fiyatının hisse başına 135 dolar olması öngörülürken, bu fiyat üzerinden şirketin yaklaşık 75 milyar dolar kaynak sağlaması hedefleniyor.

Tarihin en büyük halka arzı sonrasında şirketin A ve B sınıfı olmak üzere iki tür adi hissesi bulunacak. A Sınıfı hisselerin her biri bir oy, B Sınıfı hisselerin ise her biri 10 oy hakkı sağlayacak.

Elon Musk, halka arzın tamamlanmasının ardından oy haklarının yaklaşık yüzde 82.4'ünü elinde bulunduracak. Musk, sahip olduğu yüksek oy hakkı sayesinde hissedar onayı gerektiren önemli şirket kararlarında belirleyici konumda olacak. Bu nedenle SpaceX, Nasdaq kuralları kapsamında "kontrol edilen şirket" statüsünde değerlendirilecek.

TESLA'YI GEÇECEK

Halka arz belgelerine göre yapılan hesaplamalar, SpaceX'in piyasa değerinin yaklaşık 1.77 trilyon dolara ulaşacağını gösteriyor. Bu değerlemeyle SpaceX'in yaklaşık 1.6 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip Tesla'yı geride bırakması öngörülüyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, şirket hisselerinin "SPCX" koduyla 12 Haziran'da Nasdaq'ta işlem görmeye başlaması planlanıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uzay abd
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