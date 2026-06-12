SpaceX halka arz edildi! Suudi Aramco'yu geride bırakan Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri oldu

Elon Musk'ın şirketi Space X'in halka arz edilmesi hem sermaye piyasalarını hareketlendirdi hem de iki yeni rekoru beraberinde getirdi. Space X'in 1.77 tirlyon dolar piyasa değerine ulaşmasıyla birlikte Elon Musk dünya tarihinin ilk trilyoneri oldu. Musk'ın şirketi Space X ise trilyon dolarlık piyasa değeriyle Suudi Arabistan'ın Aramco şirketine ait eski rekoru ele geçirdi.

SPACE X HALKA ARZ EDİLDİ ELON MUSK 'İLK TRİLYONER' OLDU

ABD'li milyarder Elon Musk'ın şirketi SpaceX ABD piyasasında halka arz edildi. SpaceX'in gerçekleştirdiği halka arz, yalnızca sermaye piyasalarında değil, küresel servet sıralamasında tarihi adeta yeniden yazdı.

Şirketin 75 milyar dolarlık halka arzı sonrasında Elon Musk'ın serveti 1,1 trilyon doların üzerine çıktı ve Musk dünyanın ilk trilyoneri unvanını aldı. 135 dolardan halka arz edilen ve 162 dolardan işlem gören SpaceX, 1,77 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Suudi Aramco şirketinin eski rekorunu geride bıraktı.

75 MİLYAR DOLAR KAYNAK TOPLADI

Roket, uydu ve yapay zekâ alanlarında faaliyet gösteren SpaceX, halka arz sürecinde 75 milyar dolar kaynak topladı. Yatırımcılardan yoğun ilgi gören halka arz, Musk'ın kişisel servetinde de büyük sıçrama yarattı.

MUSK'IN SERVETİ 780 MİLYAR DOLARDAN 1.1 TRİLYON DOLARA YÜKSELDİ

Forbes'un halka arz öncesi hesaplamalarına göre yaklaşık 780 milyar dolar servete sahip olan Musk'ın net varlığı, hisselerin işlem görmeye başlamasının ardından 1,1 trilyon doların üzerine yükseldi.

MUSK'IN SERVETİNİN MERKEZİNDE SPACEX VAR

54 yaşındaki Elon Musk'ın servetinin önemli bölümü artık SpaceX hisselerinden oluşuyor. Şirketteki payının yaklaşık 866 milyar dolar değerinde olduğu hesaplanıyor.

Tesla hisseleri ve diğer yatırımları da eklendiğinde Musk'ın toplam serveti 1,1 trilyon doları aşmış durumda. Bu rakam, Musk'ın dünyanın en zengin kişisi konumunu daha da güçlendirmesini sağlarken, rakipleriyle arasındaki farkı da açtı.

KÜRESEL FİNANS TARİHİNDE SPACE X REKORU

Uzay taşımacılığı, uydu ve yapay zeka sağlayıcısı SpaceX, hisse başına 135 dolar fiyat belirleyerek ABD tarihinin en büyük ilk halka arzını gerçekleştirdi. Gerçekleşen SpaceX halka arzı yoluyla şirket, 555,56 milyon adet hisse satışı üzerinden 75 milyar dolar kaynak topladı ve piyasa değerini 1,77 trilyon dolara ulaştırdı. Cuma günü Nasdaq Bileşik Endeksi üzerinde işlemlere başlayacak olan kurum, bu değerlemeyle ABD borsalarında kote en büyük yedinci firma unvanını alacak.

Yatırımcı talebiyle şekillenen SpaceX halka arzı, Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Saudi Aramco'nun Aralık 2019 tarihindeki 25,6 milyar dolarlık eski rekorunu geride bıraktı. Saudi Aramco halka açıldığında 1,71 trilyon dolar değere ulaşmıştı ancak enflasyona göre ayarlanmış güncel rakamlar Aramco için 33,2 milyar dolarlık kaynak ve 2,21 trilyon dolarlık büyüklük ifade ediyor. Finansörler, tamamlanan SpaceX halka arzı kapsamında daha önce 1,75 trilyon dolarlık bir piyasa değeri hedeflemişti. Kurumun toplam ihraç edilmiş 13,08 milyar adet hissesi bulunuyor.

FORBES'TAN MUSK DEĞERLENDİRMESİ

Forbes Varlık Editör Yardımcısı Matt Durot, "Dünyanın ikinci en zengin kişisinin serveti yaklaşık 300 milyar dolar seviyesinde. Musk'ın ulaşacağı değer bunun üç katından fazla" değerlendirmesinde bulundu.