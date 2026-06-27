SpaceX, Nasdaq-100 endeksine katılacak

Nasdaq'tan yapılan açıklamada, SpaceX'in 7 Temmuz'da piyasa açılışından hemen önce Nasdaq-100 endeksinin bir bileşeni olarak işlem görmeye başlayacağı kaydedildi.

SpaceX hisseleri 12 Haziran'da Nasdaq borsasında "SPCX" koduyla işlem görmeye başlamıştı.

Nasdaq borsasında işlem gören en büyük 100 finans dışı şirketin performansını ölçen Nasdaq-100 endeksi, küresel çapta 800 milyar doların üzerinde yönetilen varlık büyüklüğüne sahip 200'den fazla yatırım ürünü tarafından takip ediliyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır