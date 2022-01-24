Spam klasöründeki mail hayatını değiştirdi: Tam 3 milyon dolar...

ABD'nin Michigan eyaletinde bir kadın, kazandığı 3 milyon dolarlık piyango ödülüne dair elektronik postayı spam (istenmeyen posta) klasöründe buldu.

CNN'in haberine göre, Oakland County'de yaşayan 55 yaşındaki Laura Spears, 3 milyon dolarlık piyango ödülünü kazandığına dair mesajın, elektronik posta kutularında istenmeyen ya da bilinmeyen kişilerden gelen, genelde reklam amaçlı postaların otomatik olarak yönlendirildiği spam kutusunda olduğunu fark etti.

Spears, normalde elektronik postasında spam kutusuna hiç bakmadığını, birinden beklediği mesajı ararken oraya da göz attığını ifade etti. Spears, bu sırada piyango ödülüne ilişkin postayı gördüğünü aktardı.

Yılbaşında katıldığı çekilişte, 6 rakamın 5'ini bilerek kazandığı ödülü geçen hafta alan Spears, ödülü ailesiyle paylaşacağını ve erken emekli olmayı planladığını ifade etti.

Spears, artık spam kutusunu düzenli olarak kontrol edeceğini dile getirdi.



