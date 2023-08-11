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SPK 3 halka arzı onayladı! İşte BYDNR, ENRYA, TATEN halka arzlarının detayları...

11.08.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'a katılan şirket sayısı her geçen gün artıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) son yayımladığı bültende Baydöner Restoranları A.Ş. (BYDNR) ve Enerya Enerji A.Ş.'nin (ENRYA) halka arzına onay verdi. Geçen hafta halka arzına onay verilen Tatlıpınar Enerji Üretim'in (TATEN) talep toplamasında son gün bugün. İşte BYDNR, ENRYA ve TATEN halka arzlarıyla ilgili detaylar...

SPK 3 halka arzı onayladı! İşte BYDNR, ENRYA, TATEN halka arzlarının detayları...

Borsa İstanbul'a olan ilgi halka arzlarla devam ediyor. SPK geçen hafta yayımladığı bültenle halka arzına onay erdiği Tatlıpınar Enerji Üretim'in (TATEN) talep toplama tarihi bugün sona eriyor.

SPK, geçtiğimiz çarşamba günü yayımladığı bültende ise Baydöner Restoranları A.Ş. (BYDNR) ve Enerya Enerji A.Ş.'nin (ENRYA) halka arzına onay verdi. İşte BYDNR, ENRYA ve TATEN halka arzlarıyla ilgili detaylar...

BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş (BYDNR)

Baydöner Restoranları, halka arz ile 70.000.000 TL olan mevcut sermayesini 14.000.000 TL artırarak 84.000.000 TL'ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Ferudun Tunçer'e ait 2.000.000 TL ve Levent Yılmaz'a ait 2.000.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek. Böylece Baydöner Restoranları halka arzında 18.000.000 TL nominal değerli pay halka arz konu edilecek.

Baydöner Restoranları halka arz fiyatı ise 1 TL nominal değerli paylar için 21 TL olarak belirlendi. Buna göre şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 378 milyon TL ve halka açıklık oranı ise %21,43 olacak.

Taslak izahnamesinde fonun kullanım yerine ilişkin açıklamada halka arz ile elde edilecek gelirin; %30'unun kırmızı et işleme ve tereyağı üretim tesisinin faaliyete geçirilmesi, %20'sinin finansal borçların ödenmesi, %20'sinin büyüme finansmanı, %30'unun işletme sermayesi için kullanılacağı belirtildi.

ENERYA ENERJİ A.Ş. (ENRYA)

  • Enerya Enerji A.Ş.’nin 14 - 15 - 16 Ağustos 2023 tarihlerinde 3 gün boyunca talep toplayacağı bildirildi.

  • Enerya halka arzında toplamda 39.000.000 TL nominal bedelli pay, 88,76 TL sabit fiyatından satışa sunulacak.

  • Satılan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak.

  • Enerya Enerji halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere tahsisat grupları yurt içi bireysel yatırımcı: 27.300.000 lot (%70), yurt içi kurumsal yatırımcı: 9.750.000 lot (%25), yurt dışı kurumsal yatırımcı: 1.950.000 lot (%5) şeklinde olacak.

TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM (TATEN)

  • Tatlıpınar Enerji hissesi 22,50 TL’den halka arz olacak.

  • Tatlıpınar Enerji talep toplama tarihi 10-11 Ağustos 2023 olarak açıklandı. Talep toplama bugün saat 17.00'de sona eriyor.

  • Tatlıpınar Enerji hissesinin sembolü “TATEN” olacak.

  • Tatlıpınar Enerji halka arzının büyüklüğü 1,5 milyar TL olarak açıklandı.

  • Tatlıpınar Enerji’nin halka arz açıklık oranı 25,04%’tür. Toplamda 70,2 milyon adet lot dağıtılacaktır.
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