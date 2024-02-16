SPK'dan 2 kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Yatırım Ortaklığı AŞ (ISYAT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 2 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK bülteninde, ISYAT pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Mehmet Cihan ve Mehmet Onur Şengel'e yarından itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





