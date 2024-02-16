FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SPK'dan 2 kişiye geçici işlem yasağı

SPK'dan 2 kişiye geçici işlem yasağı

16.02.2024 07:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı cezası verdi.

SPK'dan 2 kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Yatırım Ortaklığı AŞ (ISYAT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 2 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK bülteninde, ISYAT pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Mehmet Cihan ve Mehmet Onur Şengel'e yarından itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SGK faiziyle geri alıyor: Sigorta primini böyle ödeyenler dikkat! Emekli aylığınız kesilebilir…SGK faiziyle geri alıyor: Sigorta primini böyle ödeyenler dikkat! Emekli aylığınız kesilebilir…
BİSAM açıkladı: Açlık sınırı 15 bin lirayı aştı!BİSAM açıkladı: Açlık sınırı 15 bin lirayı aştı!
Kademeli emeklilikte "müjde" var mı? SGK Uzmanı "EYT misali kademe kademe geliyor" dediKademeli emeklilikte "müjde" var mı? SGK Uzmanı "EYT misali kademe kademe geliyor" dedi
Anahtar Kelimeler:
SPK geçici işlem yasak
En Çok Okunan Haberler
İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi! "Bir saattir konuşulur mu lan" sözü ortalığı karıştırdı

İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi! "Bir saattir konuşulur mu lan" sözü ortalığı karıştırdı

Fatih Portakal 'Lütfen dikkatli dinleyin' diyerek uyardı, ardından tek tek saydı: O iller risk altında

Fatih Portakal 'Lütfen dikkatli dinleyin' diyerek uyardı, ardından tek tek saydı: O iller risk altında

Gürsel Tekin'in 'İmamoğlu' sözleri canlı yayına damga vurdu! Sert sözler kullanmaktan çekinmedi: Çürümüş adamlar

Gürsel Tekin'in 'İmamoğlu' sözleri canlı yayına damga vurdu! Sert sözler kullanmaktan çekinmedi: Çürümüş adamlar

"Türkiye’nin en iyi anlaşmalarını yaptık" Yüksek zammı böyle kutladılar! En düşük maaş...

"Türkiye’nin en iyi anlaşmalarını yaptık" Yüksek zammı böyle kutladılar! En düşük maaş...

Kademeli emeklilik bekleyene Yargıtay’dan emsal karar!

Kademeli emeklilik bekleyene Yargıtay’dan emsal karar!

Özgür Demirtaş, "Hazır olun" diyerek uyardı! Enflasyon için tarih verdi: "Dayanın"

Özgür Demirtaş, "Hazır olun" diyerek uyardı! Enflasyon için tarih verdi: "Dayanın"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.