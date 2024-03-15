FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SPK’dan 2 şirketin sermaye artırımına onay

SPK’dan 2 şirketin sermaye artırımına onay

15.03.2024 09:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

SPK’dan 2 şirketin bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay verdi. Adına kayıtlı telefon hattını kullandırarak izinsiz sermaye piyasası faaliyeti bulunması sebebiyle 8 telefon hattının sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

SPK’dan 2 şirketin sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 şirketin 3 milyar lira, tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu ve 198 milyon 628 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK bültenine göre kurul, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının 3 milyar lira, tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaretin 198 milyon 628 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaretin 200 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul ayrıca, Dap Gayrimenkul Geliştirmenin toplam satış hasılatı tutarı 1 milyar 29 milyon liraya karşılık gelecek şekilde tahsisli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

BAZI ŞİRKETLERE İDARİ PARA CEZASI

Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ (Şirket) pay piyasasında gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin yapılan inceleme sonucunda 2 kişiye toplam 311 bin 134 lira idari para cezası, Pınar Süt Mamülleri Sanayiye 155 bin 567 lira, Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticarete 311 bin 134 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren SPK, 7 internet sitesinin içerik sağlayıcıları ve 11 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

8 TELEFON HATTI SAHİBİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU KARARI

Adına kayıtlı telefon hattını kullandırarak izinsiz sermaye piyasası faaliyeti bulunması sebebiyle 8 telefon hattının sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştıran Kurul, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 51 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fed açıkladı: JPMorgan Chase'e 348,2 milyon dolar ceza!Fed açıkladı: JPMorgan Chase'e 348,2 milyon dolar ceza!
Küresel piyasalarda ABD etkisiKüresel piyasalarda ABD etkisi
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
SPK idari para cezası şirket bedelli sermaye artırımı ne demek
En Çok Okunan Haberler
CHP'nin kalesi düşüyor, İYİ Parti sürprizi

CHP'nin kalesi düşüyor, İYİ Parti sürprizi

Peygamberliğini ilan etti, çocuk mezarları bulundu

Peygamberliğini ilan etti, çocuk mezarları bulundu

Emekliler için bu formül ilk kez ortaya çıktı! 'Emekli kart' yolda!

Emekliler için bu formül ilk kez ortaya çıktı! 'Emekli kart' yolda!

Akaryakıtta tabela değişti, benzin ve motorine zam geldi!

Akaryakıtta tabela değişti, benzin ve motorine zam geldi!

Türkiye'nin ünlü eğlence mekanıydı: İşletmecisinin iflasına karar verildi!

Türkiye'nin ünlü eğlence mekanıydı: İşletmecisinin iflasına karar verildi!

Altında makas açıldı, talep patladı! Uzman isim altın fiyatları için kritik tarihi verdi:

Altında makas açıldı, talep patladı! Uzman isim altın fiyatları için kritik tarihi verdi:

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.