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SPK'dan bir şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Beta Enerji ve Teknoloji AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.

SPK'dan bir şirketin halka arzına onay

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Beta Enerji ve Teknoloji AŞ'nin 40 liradan halka arzını uygun buldu.

Türkiye Sigorta AŞ'nin 10 milyar liralık ve Goodyear Lastikleri Türk AŞ'nin 1 milyar 250 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

Kurul, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 4 milyar liralık, Creditwest Faktoring AŞ'nin 670 milyon liralık, Deva Holding AŞ'nin 4 milyar liralık, Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ'nin 2 milyar 500 milyon liralık, Tera Yatırım Bankası AŞ'nin 12 milyar liralık ve 50 milyon dolarlık, Aytemiz Yatırım Bankası AŞ'nin 5 milyar liralık ve 50 milyon avroluk, Ak Finansal Kiralama AŞ'nin 150 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 4 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı yeşil-sürdürülebilir kira sertifikası, Hedef Varlık Kiralama AŞ'nin 325 milyon liralık ve Ahlatcı Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç başvurularını onayladı.

Büyükdemir Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Büyükdemir Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon'un kuruluşlarına izin verilmesi talepleri ve Destek Yatırım Bankası AŞ'nin emir iletimine aracılık faaliyet izni verilmesine ilişkin başvurusu olumlu karşılandı.

Bir tüzel, iki gerçek kişiye 23 milyon 902 bin 868 lira idari para cezası uygulayan Kurul, 12 internet sitesine ve sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
SPK halka arz
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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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