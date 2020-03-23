SPK'dan koronavirüs etkilerine karşı yeni düzenleme

SPK'dan yapılan açıklamada, içinde bulunulan şartlarda piyasaların işleyişinin bugüne kadar operasyonel açıdan sorunsuz yürütüldüğü vurgulanarak, bu konuda kendilerine çeşitli talepler iletildiği, piyasa katılımcılarıyla sürekli istişareler yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamada, istişareler çerçevesinde kurulun çeşitli kararlar aldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:



"Personelin yarı zamanlı, dönüşümlü, uzaktan erişimli veya kurumun belirleyeceği benzeri diğer usuller çerçevesinde çalıştırılmasının kendi sorumlulukları dahilinde mümkün olduğu hususu aracı kurumlara ve portföy yönetim şirketlerine bildirilecek. Tevsik edilebilecek şekilde alınacak bir müşteri onayı çerçevesinde, emir alınması, kabulü ve iletimiyle ilgili olası müşteri uyuşmazlıklarında makul kabul edilebilecek tevsik edici kayıt mekanizmalarının kurulması ve gerçekleştirilecek işlemler hakkında müşterilere gerekli bilgilendirmelerin yapılması şartlarıyla, uzaktan erişimli çalışması öngörülen personelin cep telefonlarında yer alan mobil uygulamalar üzerinden tesis edilecek iletişimler yoluyla ve/veya personele tahsis edilmiş kişisel e-posta adresi üzerinden emir kabul edilmesinin kurul karar tarihinden itibaren ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar mümkün olduğu hakkında, yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri bilgilendirilecek. Emir iletim süreçlerinde yapılacak değişiklikler, ilgili kuruluşların internet sitelerinin giriş sayfasında müşterilere duyurulacak."

Kredili işlemlerde özkaynak koruma oranının asgari yüzde 35 olması ve teminat oranının bunun altına düşmesi halinde yüzde 50’ye tamamlanmasını düzenleyen hükme işaret edilen açıklamada, ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar bunun yüzde 35’e tamamlatılacak şekilde uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, halka açık ortaklıkların borsada işlem gören paylarının geri alımını herhangi bir limit söz konusu olmaksızın gerçekleştirebilmelerine imkan sağlandığı anımsatılarak, "Kurulumuzun ilgili duyurusu çerçevesinde gerçekleştirilecek pay geri alımları öncesinde, asgari olarak söz konusu geri alımın amacını, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısını ve bu iş için ayrılabilecek azami fon tutarını içeren bir yönetim kurulu kararı alınarak kamuya açıklanması gerektiğinin, mevcut durumda yürürlükte bir geri alım programı olan halka açık ortaklıkların söz konusu geri alım programını yürütebileceklerinin hatırlatılmasına karar verildi." denildi. Finansal rapor bildirim süreleri uzatıldı