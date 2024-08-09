SPK onayladı! Dört şirketin sermayesi bedelsiz artacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), SASA Polyester, Coca Cola İçecek, Hedef Holding ve Global Menkul Değerler şirketinin bedelsiz sermaye artırımı taleplerini onayladı. Bu sayede şirketler, sermaye artışları gerçekleştirerek şirket değerlerini arttırması öngörülüyor.

**SPK'nın onayı ile bedelsiz sermaye artışı şöyle olacak;



SASA Polyester Sanayi AŞ: SASA Polyester, 37,87 milyar TL tutarında bir bedelsiz sermaye artışı gerçekleştirecek. Bu artış ile şirketin mevcut 5,41 milyar TL olan sermayesi 43,28 milyar TL'ye çıkacak.

Coca Cola İçecek AŞ: Coca Cola İçecek’in 2,54 milyar TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı talebi de SPK tarafından kabul edildi. Bu artışla şirketin mevcut 254 milyon TL olan sermayesi 2,8 milyar TL'ye yükselecek.

Hedef Holding AŞ: Hedef Holding'in bedelsiz sermaye artırımı talebi de onaylandı. Şirket, 1,5 milyar TL’lik artış ile sermayesini 375 milyon TL’den 1,88 milyar TL olacak.

Global Menkul Değerler AŞ: Global Menkul Değerler’in sermaye artırımı başvurusu da SPK tarafından onaylandı. Şirket, 78 milyon TL’lik bedelsiz sermaye artırımı ile sermayesini 40 milyon TL’den 118 milyon TL'ye yükselecek.