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SPK onayladı! Dört şirketin sermayesi bedelsiz artacak

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
09.08.2024 10:04
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dikkat çeken dört büyük şirketin bedelsiz sermaye artırımı taleplerini geri çevirmedi.

SPK onayladı! Dört şirketin sermayesi bedelsiz artacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), SASA Polyester, Coca Cola İçecek, Hedef Holding ve Global Menkul Değerler şirketinin bedelsiz sermaye artırımı taleplerini onayladı. Bu sayede şirketler, sermaye artışları gerçekleştirerek şirket değerlerini arttırması öngörülüyor.

**SPK'nın onayı ile bedelsiz sermaye artışı şöyle olacak;


SASA Polyester Sanayi AŞ: SASA Polyester, 37,87 milyar TL tutarında bir bedelsiz sermaye artışı gerçekleştirecek. Bu artış ile şirketin mevcut 5,41 milyar TL olan sermayesi 43,28 milyar TL'ye çıkacak.

Coca Cola İçecek AŞ: Coca Cola İçecek’in 2,54 milyar TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı talebi de SPK tarafından kabul edildi. Bu artışla şirketin mevcut 254 milyon TL olan sermayesi 2,8 milyar TL'ye yükselecek.

Hedef Holding AŞ: Hedef Holding'in bedelsiz sermaye artırımı talebi de onaylandı. Şirket, 1,5 milyar TL’lik artış ile sermayesini 375 milyon TL’den 1,88 milyar TL olacak.

Global Menkul Değerler AŞ: Global Menkul Değerler’in sermaye artırımı başvurusu da SPK tarafından onaylandı. Şirket, 78 milyon TL’lik bedelsiz sermaye artırımı ile sermayesini 40 milyon TL’den 118 milyon TL'ye yükselecek.

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Anahtar Kelimeler:
sermaye piyasası kurulu
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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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