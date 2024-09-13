Spor İstanbul'a yüzde 500'e varan zam geldi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eylül ayı 3. oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında dün gerçekleştirildi.

Mecliste İBB Gençlik Hizmetler Müdürlüğü Spor Tesisleri’ne yapılan yeni zamlar açıklandı. Mecliste alınan kararlar neticesinde belediyeye ait kapalı yüzme havuz aboneliklerinden fitness salonlarına kadar yüzde 150’ye varan oranlarda zam yapıldı.

Ayrıca İBB’ye ait kapalı spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları, buz pistleri, konferans salonları, statlar, atletizm pistleri gibi spor tesislerinin kiralanmasıyla buralardaki spor etkinliği ücretlerine farklı oranlarda zam yapılmasına karar verildi.

YÜZDE 150 ORANINDA ZAM YAPILDI

Mecliste alınan karar neticesinde yüzme havuzu üyeliği ayda 12 günlük ücreti 40 liradan yüzde 150 artışla 100 liraya çıkarken, fitness salonu için ayda 18 günlük üyelik ücreti de 135 liradan yüzde 122,22 artışla 300 lira oldu. Kapalı halı saha saatlik ücreti ise 400 liradan yüzde 125 artışla 900 liraya çıktı. Açık basketbol sahaları aydınlatmasız saatlik ücreti 55 liradan yüzde 81,81 artışla 100 liraya, aydınlatmalı ücreti 90 liradan yüzde 66,66 artışla 150 lira oldu. 2024'te belirlenen 209 bin 88 liralık servis plaka ücreti, yüzde 139,13 artışla 500 bin liraya yükseltildi.

(İHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır