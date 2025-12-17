FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (17 Aralık 2025)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 390 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Cansu Akalp

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 218 bin 763 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 193 bin 990 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 390 lira 64 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 297 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 110 lira 17 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 671 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 236 milyon 212 bin 653 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 236 milyon 356 bin 992 metreküp olarak kayıtlara geçti.

