Spot piyasada doğal gaz fiyatları (19 Mart 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 280 bin 673 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 110 bin 674 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 559 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 507 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 286 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 831 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 178 milyon 506 bin 864 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 178 milyon 517 bin 490 metreküp olarak kayıtlara geçti.

