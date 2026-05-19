Spot piyasada doğal gaz fiyatları (19 Mayıs 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 22 bin 108 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 191 bin 239 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 199 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 292 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 58 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 339 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 145 milyon 338 bin 87 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 145 milyon 279 bin 535 metreküp olarak kayıtlara geçti.

