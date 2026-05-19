Yüzde 30 zam: Görünmeyen maliyet var, tek kalemde ödeyip bitmiyor

Kurban Bayramı'na artık kısa bir süre kaldı. Hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanırken vatandaşın gündeminde sadece kurbanlık fiyatları yok. Buna ek olarak kesim, parçalama, nakliye ve ambalaj giderlerinin de bütçeyi zorladığı kaydedildi.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; hizmet maliyetleri geçtiğimiz seneye göre yaklaşık yüzde 30 artarken kurbanın gizli faturası da ortaya çıkıyor. Büyükbaş kurbanlık fiyatları 180 bin TL ile 350 bin TL arasında değişirken 7 kişilik bir büyükbaş hissesine girenin cebinden hayvan bedeli olarak 25 - 50 bin TL çıkıyor. Küçükbaşlar ise 15 bin TL ile 20 bin TL arasında alıcı buluyor.

Bu ödeme yapıldıktan sonra sürecin yorucu ve masraflı kısmı da başlıyor. Hayvan bedeli hariç ek hizmet maliyetlerinin büyükbaşta 29 bin TL ile 42 bin TL arasında değiştiği, küçükbaşta bu rakamın 2900 TL ile 4200 TL arasına geldiği aktarıldı.

YÜZDE 30 ZAM

Belediye kesimhaneleri ya da özel tesislerde dört büyük parça halinde teslim etmenin bedelinin ciddi rakamlara ulaştığı kaydedilirken geçen yıla göre tarifelerin yüzde 30 zamlandığı kaydedildi. Küçükbaş kaba kesimi için 1500 TL ile 2 bin TL arası ücret talep edilirken büyükbaşta da fiyatların 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değiştiği belirtildi.

KASAPLARDA FİYATLAR

Diğer yandan vatandaş eti kendi imkanlarıyla işleyemediğinden mahalle kasaplarına gidiyor. Kasaplarda kuşbaşı doğramanın kg başına 60-80 TL, kıyma çekiminin 40-50 TL, kemik kırma işleminin de kilosu yaklaşık 30 TL'ye yapıldığı aktarıldı. Büyükbaş hisseden düşen 30-40 kiloluk eti mutfağa hazır hale getirmenin toplam maliyetinin tek kişi için 2500 TL ile 3 bin TL'yi bulduğu vurgulandı.

BİR MALİYET DAHA

Öte yandan etin kesim alanından eve taşınmasının da bir maliyet kalemi oluşturduğu kaydedilirken vatandaşın araçta koku ve leke oluşmaması adına panelvan ve pikap tipi 'kurban taksileri'ne yöneldiği belirtildi. Fakat şehir içi kısa mesafelerde bile fahiş nakliye bedellerinin istendiği öğrenildi. Kesim alanındaki yardım ve bahşişlerin de harcamayı artırdığı vurgulanırken evde parçalama yapmak isteyenler için ise bıçak bileme, satır ve et kütüğü gibi ekipman masraflarının ortaya çıktığı aktarıldı. Tüm bu giderlerde geçtiğimiz yıla kıyasla ortalama yüzde 30'luk bir artış yaşanmasının dikkat çektiği kaydedildi.

GÖZDEN KAÇAN MASRAF

Gözden kaçan masraflardan bir tanesinin de etin taşınması ve derin dondurucuda muhafaza edilmesi için gereken ambalaj malzemeleri olduğu vurgulandı. Kalın taşıma poşetlerinin 10'lu paketinin 100-150 TL arası olduğu, buzdolabı poşetlerinin 60-90 TL arasında değiştiği belirtildi. Bu tabloda yalnızca ambalaj giderleri bir hane için 300-400 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Ayrıca, uzmanların vatandaşları, bayram sürecinde geçici tezgah kuran ve ustalık belgesi olmayan kişilere karşı uyardığı vurgulandı. Hem hijyen riski hem de etin ziyan olması gibi riskler işaret edildi.