Spot piyasada doğal gaz fiyatları (19 Nisan 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 502 bin 272 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 937 bin 267 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 168 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 204 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 26 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 309 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 118 bin 34 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 140 milyon 67 bin 754 metreküp olarak kayıtlara geçti.

