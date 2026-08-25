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Spot piyasada doğal gaz fiyatları (25 Ağustos 2026)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 195 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (25 Ağustos 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 212 bin 775 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 998 bin 56 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 195 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 245 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 54 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 335 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 98 milyon 230 bin 694 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 98 milyon 187 bin 613 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz
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