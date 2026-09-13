İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! Ödeme sistemi değişiyor

İstanbul'da toplu ulaşımda minibüs yolcularını ilgilendiren yeni bir uygulama başladı. Kentin tamamında henüz uygulanmayan sistem, pilot olarak belirlenen ilçelerde devreye alındı. Bu kapsamda minibüslerde artık kredi kartıyla temassız ödeme yapılabilecek.

Uygulamanın ilk adreslerinden biri Pendik oldu. Nakit para taşımayan yolcuların ulaşım ücretini kredi kartıyla ödeyebilmesine imkan sağlayan sistemin ilerleyen dönemde daha fazla minibüste kullanılması bekleniyor.

MİNİBÜSLERDE NAKİT ÖDEME DÖNEMİ DEĞİŞİYOR

ATV Haber’in haberine göre, minibüslerde daha önce yolcuların yanında bozuk para ya da nakit bulundurması gerekirken, yeni sistemle birlikte bazı araçlara POS cihazları yerleştirildi. Böylece yolcular, otobüslerde olduğu gibi minibüslerde de kredi kartlarını kullanarak ödeme yapabilecek.

Yolculardan biri uygulamanın özellikle üzerinde nakit bulunmadığı durumlarda kolaylık sağladığını belirterek, “Şimdi ben çekeceğim hatta ücret üstümde olmadığı için karttan çekeceğim. Hani güzel oldu.” ifadelerini kullandı.

Minibüs şoförleri de özellikle nakit para taşımayan yolcuların zaman zaman ödeme konusunda sorun yaşadığını aktardı. Şoförlerden biri, daha önce yolcuların ücret göndermek için IBAN sorduğunu belirterek, “IBAN'a atalım falan diyorlardı. Biz de öyle bir şey olmayacağı için mecburen kredi kartı aldık. İyi oldu.” dedi.

Bir başka minibüs şoförü ise nakit kullanımının azalmasına dikkat çekerek uygulamanın olumlu olduğunu söyledi. Şoför, “Nakit para bu devirde biraz artık insanlar taşımıyor. O yüzden yani minibüse 45 lira verip gitmek varken taksiye binmeyi tercih ediyorlar. Takside post cihazı olduğu için.” şeklinde konuştu.

MESAFEYE GÖRE ÜCRETLER CİHAZDA GÖRÜLECEK

Yeni sistemde yolculuk ücretlerinin belirlenmesi de POS cihazı üzerinden yapılabilecek. Minibüs şoförünün aktardığı bilgilere göre cihazda farklı güzergah ve yolcu türlerine ilişkin tarifeler yer alıyor.

Şoför, sistemin nasıl kullanıldığını anlatırken, “İşte öğrenci 28, indi bindi 43, Kaynarca 45, Kavakpınar 46, Esenyalı 46 bütün tarifeler var. Mesela iki öğrenci bindi. İki öğrenci üstüne basıyorsun. Bir de bir Kaynarca kaydet diyorsun. Tarif ödeme al dediğin anda hemen temassız ödemeyi alabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Pendik Şoförler Odası Başkanı Erkan Dakoğlu da uygulamanın hayata geçirilmesinin arkasındaki nedenlerden birinin minibüslerdeki yolcu sayısındaki düşüş olduğunu belirtti. Dakoğlu, “Raylı sistemin çoğalmasından ötürü minibüslerdeki yolcu sayısı yarısının altına düştü. Bununla alakalı cebinde para taşımayan yolcular, kredi kartı kullanan, işte post cihazına ihtiyaç duyan tüm halk için araçlarımızda post cihazlı sistemini başlattık.” dedi.

İLK ETAPTA 12 MİNİBÜSTE UYGULANIYOR

Kredi kartıyla ödeme sistemi şimdilik Pendik'teki 12 minibüste uygulanıyor. Önümüzdeki dönemde uygulamanın daha fazla araca yayılması bekleniyor. Yolcular ise nakit taşımadan ödeme yapabilme imkanından memnun.

Ancak kredi kartıyla ödemede komisyon kaynaklı bir hizmet bedeli de olacak. Erkan Dakoğlu, “Komisyon süreci olduğu için bunda da bir hizmet bedeli olacaktır.” açıklamasında bulundu.

Minibüs şoförlerinden biri ise sistemin İETT'deki kredi kartlı ödeme uygulamasına benzediğini belirterek, “İETT'deki gibi. İETT'de de mesela kredi kartıyla öderseniz 3 lira. Orada da komisyon alıyorlar. Bu da aynısı. Tamamen ile aynı sistem.” dedi.

Yolcular uygulamadan memnun olduklarını dile getirirken, bir vatandaş “Bence iyi oldu.” ifadelerini kullandı. Ancak şoförler açısından sistemin bazı zorlukları da bulunuyor. Bir minibüs şoförü, “Bizim için çok yorucu olur. Neden? Post makinesiyle uğraş, kart çek. Onun yerine İstanbulkart gelse daha iyi olur.” sözleriyle değerlendirmede bulundu.