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İki dev markadan peş peşe geri çağırma! Yüz binlerce araç risk altında

İki otomotiv devi, yüz binlerce aracını güvenlik riski nedeniyle geri çağırma kararı aldı. Farklı modellerde tespit edilen sorunlar için araç sahiplerine ücretsiz işlem uygulanacak.

İki dev markadan peş peşe geri çağırma! Yüz binlerce araç risk altında
Aleyna Türkmen

ABD’de Ford ve Jeep markalarını ilgilendiren iki ayrı geri çağırma kararı alındı. Ford’un bazı araçlarında yakıt deposuyla ilgili sorun tespit edilirken, Jeep modellerinde ise lastik basıncı izleme sistemindeki yazılım hatası nedeniyle güvenlik riski oluştuğu bildirildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) açıklamalarına göre Ford, ABD’de 223 bin 472 aracı geri çağıracak. Stellantis bünyesindeki Jeep için açıklanan geri çağırma ise 201 bin 976 aracı kapsıyor. Reuters’te yer alan habere göre, her iki sorunun da araç güvenliği açısından risk oluşturabileceği belirtildi.

FORD’DA YAKIT DEPOSU SORUNU

Ford’un geri çağırma kararının, bazı araçlardaki yakıt depolarının sızıntı yapması veya yeterince düzgün sabitlenmemesi nedeniyle alındığı açıklandı. NHTSA, söz konusu yakıt depolarının araç seyir hâlindeyken yerinden ayrılabileceğini bildirdi.

Yakıt deposunun araçtan ayrılması halinde trafikte tehlike meydana gelebileceği ve kaza ihtimalinin artabileceği belirtildi. Bunun yanı sıra oluşabilecek yakıt sızıntısının motorun durmasına veya yangın riskinin yükselmesine yol açabileceği ifade edildi.

Geri çağırma kapsamında 2023-2027 model bazı Ford F-150 araçları bulunuyor. Yetkili servisler, yakıt deposu kayışlarını kontrol edecek ve gerekli görülmesi durumunda söz konusu parçaları ücretsiz olarak değiştirecek.

İki dev markadan peş peşe geri çağırma! Yüz binlerce araç risk altında 1

JEEP’TE LASTİK BASINCI SİSTEMİNE YAZILIM ENGELİ

Diğer geri çağırma kararı ise Stellantis çatısı altındaki Jeep markası için geldi. NHTSA, ABD’de 201 bin 976 Jeep aracının lastik basıncı izleme sistemindeki yazılım hatası nedeniyle geri çağrılacağını duyurdu.

Tespit edilen yazılım sorununun, sistemin düşük lastik basıncını algılayamamasına veya sürücüyü uyarması gereken ikaz ışığını yakmamasına neden olabileceği belirtildi. NHTSA, bu durumun kaza riskini artırabileceğini ve araçların ABD federal lastik basıncı izleme sistemi güvenlik gerekliliklerine uygun olmamasına yol açabileceğini bildirdi.

İki dev markadan peş peşe geri çağırma! Yüz binlerce araç risk altında 2

ÇOK SAYIDA JEEP MODELİ KAPSAMDA

Geri çağırma kapsamında belirli Jeep Wagoneer, Grand Cherokee, Grand Cherokee L, Grand Cherokee 4XE ve Grand Wagoneer modellerinin bulunduğu açıklandı. Kampanyaya ayrıca belirli Jeep Wagoneer L, Grand Wagoneer L, Cherokee ve Grand Wagoneer L PHEV modellerinin de dahil olduğu belirtildi.

NHTSA’ya göre söz konusu arıza, lastik basıncı izleme sisteminin sürücüyü düşük lastik basıncı konusunda zamanında uyarmasını engelleyebilir. Reuters’te yer alan habere göre, sorunun giderilmesi için yetkili bayilerde yazılım güncellemesi yapılacak.

Sorunun çözümü kapsamında bayilerin radyo frekans merkezi yazılımını ücretsiz olarak güncelleyeceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ford Jeep Otomobil abd arıza
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