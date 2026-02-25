Spot piyasada doğal gaz fiyatları (25 Şubat 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 838 bin 65 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 712 bin 75 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 705 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 193 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 440 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 969 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 234 milyon 126 bin 215 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 234 milyon 124 bin 186 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır