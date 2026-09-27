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Spot piyasada doğal gaz fiyatları (27 Eylül 2026)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 562 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (27 Eylül 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 829 bin 550 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 31 bin 970 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 562 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 275 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 440 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 683 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 104 milyon 784 bin 413 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 104 milyon 695 bin 145 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz
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