Spot piyasada doğal gaz fiyatları (29 Haziran 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 11 bin 228 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 19 milyon 786 bin 390 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 142 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 234 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 999 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 284 lira 90 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 96 milyon 969 bin 478 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 96 milyon 864 bin 411 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır