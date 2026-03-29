Spot piyasada doğal gaz fiyatları (29 Mart 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 9 bin 493 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 63 bin 68 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 263 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 211 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 976 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 549 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 190 milyon 868 bin 504 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 174 milyon 484 bin 371 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA