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Spot piyasada doğal gaz fiyatları (3 Temmuz 2026)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 618 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (3 Temmuz 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 580 bin 368 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 861 bin 512 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 618 lira 83 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 487 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 499 lira 77 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 737 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 117 milyon 879 bin 171 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 117 milyon 756 bin 625 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz
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