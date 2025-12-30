FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (30 Aralık 2025)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 338 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 32 milyon 272 bin 118 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 17 milyon 441 bin 966 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 338 lira 50 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 2 milyon 352 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 55 lira 43 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 621 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 301 milyon 306 bin 560 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 302 milyon 24 bin 740 metreküp olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

