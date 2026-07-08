Spot piyasada doğal gaz fiyatları (8 Temmuz 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 289 bin 814 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 477 bin 400 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 458 lira 13 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 303 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 331 lira 4 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 585 lira 22 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 105 milyon 320 bin 442 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 105 milyon 249 bin 537 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır