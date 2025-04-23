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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

23.04.2025 17:29
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 660 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 4 bin 135 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 18 milyon 708 bin 450 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 660 lira 60 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 714 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 58 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 814 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 143 milyon 97 bin 209 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 143 milyon 322 bin 276 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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doğal gaz fiyat
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