Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 44 bin 285 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 50 bin 580 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 828 lira 10 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 370 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 519 lira 51 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 136 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 119 milyon 606 bin 149 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 119 milyon 588 bin 492 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır