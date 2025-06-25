FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 590 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 323 bin 828 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 434 bin 262 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 590 lira 88 kuruş, gaz ticaret miktarı da 779 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 270 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 911 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 131 milyon 449 bin 386 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 131 milyon 735 bin 131 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları
Bakan Şimşek 'Önemli bir gelişme' diyerek duyurdu!Bakan Şimşek 'Önemli bir gelişme' diyerek duyurdu!

Anahtar Kelimeler:
doğal gaz fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatih Altaylı Silivri'den açıkladı! "Bazı AK Partili dostlar 'gelme tutuklayacaklar' dedi"

Fatih Altaylı Silivri'den açıkladı! "Bazı AK Partili dostlar 'gelme tutuklayacaklar' dedi"

Ünlü spor spikerinden kötü haber!

Ünlü spor spikerinden kötü haber!

'Ankara kulislerinde konuşuluyor' Seyyanen zam, refah payı, en düşük emekli maaşı... 'Hesap değişti'

'Ankara kulislerinde konuşuluyor' Seyyanen zam, refah payı, en düşük emekli maaşı... 'Hesap değişti'

Bakan Şimşek 'Önemli bir gelişme' diyerek duyurdu!

Bakan Şimşek 'Önemli bir gelişme' diyerek duyurdu!

Tarlada milyonlar yatıyor! Nöbet tutuyorlar

Tarlada milyonlar yatıyor! Nöbet tutuyorlar

Merkez Bankası yayımladı! Enflasyon beklentisi belli oldu

Merkez Bankası yayımladı! Enflasyon beklentisi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.