Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 813 bin 807 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 291 bin 532 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 831 lira 17 kuruş, gaz ticaret miktarı da 392 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 572 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 89 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 116 milyon 863 bin 823 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 116 milyon 860 bin 953 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır