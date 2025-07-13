Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 254 bin 650 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 13 milyon 972 bin 692 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 525 lira, gaz ticaret miktarı da 706 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 251 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 798 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 129 milyon 29 bin 870 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 128 milyon 844 bin 607 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır