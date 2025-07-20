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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 490 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 11 bin 150 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 735 bin 65 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 490 lira 68 kuruş, gaz ticaret miktarı da 898 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 215 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 766 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 128 milyon 771 bin 472 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 128 milyon 305 bin 634 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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doğal gaz fiyat
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