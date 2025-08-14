Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 766 bin 241 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 215 bin 941 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 503 lira 24 kuruş, gaz ticaret miktarı da 959 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 228 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 778 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 147 milyon 131 bin 391 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 147 milyon 19 bin 184 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır