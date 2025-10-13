Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 436 bin 283 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 31 milyon 163 bin 854 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 282 lira 13 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 801 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 996 lira 24 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 568 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 132 milyon 840 bin 657 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 132 milyon 655 bin 661 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır