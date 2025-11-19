Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 642 bin 852 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 854 bin 796 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 371 lira 16 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 394 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 89 lira 72 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 652 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 191 milyon 349 bin 760 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 191 milyon 251 bin 75 metreküp olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır