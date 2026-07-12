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Spot piyasada elektrik fiyatları (12 Temmuz 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (12 Temmuz 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 34,8 artarak 1 milyar 598 milyon 582 bin 112 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 630 lira 26 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 664 lira 26 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 151 lira, en düşük 170 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elektrik
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