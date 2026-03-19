Spot piyasada elektrik fiyatları (19 Mart 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 79 azalarak 51 milyon 122 bin 507 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00'de 300 lira 1 kuruş, en düşük 02.00-04.00 ile 11.00-15.00 saatlerinde 0 (sıfır) olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 116 lira 43 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 119 lira 36 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 1743 lira 99 kuruş, en düşük 171 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

