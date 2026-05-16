Borcu ödenemeyecek seviyeye geldi! Hava yolu şirketi iflas etti

Ekonomik baskılar ve operasyonel sorunlar küresel havacılık sektörünün zor bir süreçten geçmesine neden oluyor. Geçtiğimi günlerde ABD merkezli Spirit Airlines’ın faaliyetlerini durdurmasının ardından bir şirketten daha kötü haber geldi.

2002 yılında kurulan Fransız bölgesel hava yolu şirketi Air Antilles’in faaliyetlerine tamamen son verdiğini duyurdu. Guadeloupe merkezli şirket, Fransız Batı Hint Adaları’nda Martinique, Saint Martin ve Saint Barthélemy gibi adalar arasında yolcu taşımacılığı gerçekleştiriyordu.

LİSANSI İPTAL EDİLMİŞTİ

Fransa’nın sivil havacılık otoritesi tarafından Aralık 2025’te gerçekleştirilen güvenlik denetiminde tespit edilen eksiklerin ardından Air Antilles’in işletme lisansı iptal edildi. Şirket, lisans iptali sonrası ticari uçuşlarını sürdüremedi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Operasyonların durması nedeniyle gelir kaybı yaşayan şirketin, denetimde tespit edilen sorunları çözmek için gerekli finansmanı sağlayamadığı belirtildi. Mali sıkıntıların derinleşmesiyle birlikte Air Antilles’in toplam borcunun 69 milyon doları aştığı ifade edildi.



2025’TEN BERİ UÇUŞ GERÇEKLEŞTİREMİYORDU

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, 27 Nisan’da mahkeme şirket hakkında tasfiye kararı aldı.

Mahkeme tarafından yapılan değerlendirmede, şirketin mevcut borç yükü nedeniyle faaliyetlerine devam ederek toparlanmasının mümkün olmadığı belirtildi.



Aralık 2025’ten bu yana uçuş gerçekleştiremeyen Air Antilles, 11 Mayıs itibarıyla resmi olarak faaliyetlerini tamamen sonlandırdı.